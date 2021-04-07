Хуммельс: Поздний гол «Сити» оставил неприятный привкус

Защитникпрокомментировал поражение от(1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы отдали все силы в этой игре. Вот такой футбол мы и должны показывать каждые три дня. Если бы мы уехали домой со счетом 1:1, то были бы счастливы, но поздний гол "Сити" оставил неприятный привкус, хотя мы и грамотно действовали сегодня.

У нас по-прежнему остаются шансы. Мы знаем, что должны забивать в ответной игре, но сегодня мы создали больше моментов, чем соперник, чего не ожидалось. Нужно сделать то же самое во втором матче. Это будет серьезное испытание», — цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Дортмунде.