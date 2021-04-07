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    Хуммельс: Поздний гол «Сити» оставил неприятный привкус

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    Защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    «Мы отдали все силы в этой игре. Вот такой футбол мы и должны показывать каждые три дня. Если бы мы уехали домой со счетом 1:1, то были бы счастливы, но поздний гол "Сити" оставил неприятный привкус, хотя мы и грамотно действовали сегодня.

    У нас по-прежнему остаются шансы. Мы знаем, что должны забивать в ответной игре, но сегодня мы создали больше моментов, чем соперник, чего не ожидалось. Нужно сделать то же самое во втором матче. Это будет серьезное испытание», — цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч пройдет 14 апреля в Дортмунде.

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