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    Беллингем: Дашь де Брейне немного времени рядом со штрафной, и он забьет

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал результат выездного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    На 84-й минуте гол Марко Ройса сравнял счет в матче, но на 90-й минуте немецкий клуб пропустил второй мяч.

    «Мы хорошо опекали соперников, когда они владели мячом. Порой и им самим было трудно отобрать его у нас — мы контролировали мяч успешно, эффективно.

    Наш гол получился великолепным: с выводом Марко в штрафную и прекрасным завершающим ударом.

    Сейчас мы разочарованы тем, что пропустили в самом конце, но наш выездной мяч способен принести успех в ответной встрече, так что посмотрим, чего нам удастся добиться в итоге.

    Сейчас я очень устал. "Сити" — блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая. То, как они распоряжались мячом, как возвращали его после потерь, — это мировой класс.

    Дашь де Брейне немного времени рядом со штрафной, и он забьет. Если оставить его без внимания на такой долгий отрезок, он выдаст передачу, которая приведет к неприятным последствиям, и именно это произошло.

    Мы немного разочарованы, но надо двигаться дальше», — сказал игрок в интервью BT Sport.

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