Беллингем: Дашь де Брейне немного времени рядом со штрафной, и он забьет

Полузащитник дортмундской «Боруссии»прокомментировал результат выездного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против(1:2).

На 84-й минуте гол Марко Ройса сравнял счет в матче, но на 90-й минуте немецкий клуб пропустил второй мяч.

«Мы хорошо опекали соперников, когда они владели мячом. Порой и им самим было трудно отобрать его у нас — мы контролировали мяч успешно, эффективно.

Наш гол получился великолепным: с выводом Марко в штрафную и прекрасным завершающим ударом.

Сейчас мы разочарованы тем, что пропустили в самом конце, но наш выездной мяч способен принести успех в ответной встрече, так что посмотрим, чего нам удастся добиться в итоге.

Сейчас я очень устал. "Сити" — блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая. То, как они распоряжались мячом, как возвращали его после потерь, — это мировой класс.

Дашь де Брейне немного времени рядом со штрафной, и он забьет. Если оставить его без внимания на такой долгий отрезок, он выдаст передачу, которая приведет к неприятным последствиям, и именно это произошло.

Мы немного разочарованы, но надо двигаться дальше», — сказал игрок в интервью BT Sport.