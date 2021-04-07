«Бавария» — ПСЖ: счет матча 2:3, обзор голов

Мюнхенскаяпотерпела домашнее поражение от(2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыли парижане. Неймар дошел до штрафной площадки, выдержал паузу и отдал на правый край, откуда Килиан Мбаппе пробил в нижний угол.

На 28-й минуте Маркиньос получил мяч в штрафной после классного заброса Неймара и удвоил преимущество ПСЖ.

«Бавария» отквитала один мяч еще до перерыва. На 37-й минуте Шупо-Мотинг откликнулся на фланговую передачу Павара и головой вколотил мяч в ворота ПСЖ.

Мюнхенцы отыгрались на 60-й минуте. Киммих навесил со штрафного на Мюллера, который лёгким кивком головы и перевёл мяч в дальний угол.

Спустя шесть минут ПСЖ вновь повел. Убежали в контратаку парижане, Мбаппе вошёл а штрафную площадь «Баварии» и пробил в ближний угол, обманув и защитника, и вратаря.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Бавария — ПСЖ 2:3 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (3'), 0:2 Маркос Маркиньос (28'), 1:2 Эрик Максим Шупо-Мотинг (37'), 2:2 Томас Мюллер (60'), 2:3 Килиан Мбаппе (68') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле (Жером Боатенг, 42'), Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Лерой Зане, Леон Горецка (Альфонсо Дэвис, 33'), Томас Мюллер, Кингсли Коман, Эрик Максим Шупо-Мотинг ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос (Андер Эррера, 30'), Абду Диалло (Митчел Баккер, 46'), Колин Дагба, Неймар (Рафинья, 90'), Анхель Ди Мария (Мойзе Кин, 71'), Перейра Данилу, Юлиан Дракслер, Идрисса Гана Гейе, Килиан Мбаппе Предупреждения: Лукас Эрнандес (35'), Юлиан Дракслер (62'), Йозуа Киммих (70'), Жером Боатенг (72'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (89')

Ответный матч пройдет на «Парк де Пренс» 13 апреля.