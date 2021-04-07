ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
  • 18:23
    • «Ахмат» и «Уфа» назвали стартовые составы
  • 18:09
    • Смолов сыграет в атаке «Локо» против «Сочи»
  • 16:52
    • В организме капитана «Авангарда» найдены следы наркотиков
  • 16:01
    • Левников рассудит «Локомотив» и «Спартак»
  • 15:50
    • «Милан» и «Интер» интересуются нападающим ЦСКА
    Все новости спорта

    «Ахмат» и «Уфа» назвали стартовые составы

    «Ахмат» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Кубок России Футбол России Ахмат Уфа
    Стали известны стартовые составы грозненского «Ахмата» и «Уфы» на матч четвертьфинала Кубка России.

    «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ахмат»

    «Ахмат»: Гудиев — Быстров, Пуцко, Семенов, Богосавац — Тимофеев, Швец, Исмаэл — Бериша, Ильин, Харин.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Кармаев, Садулаев, Адуев, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.

    «Уфа»: Беленов — Плиев, Аликин, Никитин, Морозов — Камилов, Бауэр, Урунов, Бизоза — Сысуев, Андрич.

    Запасные: Шафинский, Йокич, Иванов, Кротов, Голубев, Милетич, Жамалетдинов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ахмату». Коэффициент на его победу — 1.69, на успех «Уфы» — 7.10, на ничью — 3.72. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» обыграет «ПСЖ» даже без Левандовски?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Первая игра в Балашихе будет голевой?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сколько голов ждать от «Локомотива»?
  • «Сочи» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Порту — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бавария — Пари Сен-Жермен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры