«Ахмат» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы грозненскогона матч четвертьфинала Кубка России.

«Ахмат»: Гудиев — Быстров, Пуцко, Семенов, Богосавац — Тимофеев, Швец, Исмаэл — Бериша, Ильин, Харин.

Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Кармаев, Садулаев, Адуев, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.

«Уфа»: Беленов — Плиев, Аликин, Никитин, Морозов — Камилов, Бауэр, Урунов, Бизоза — Сысуев, Андрич.

Запасные: Шафинский, Йокич, Иванов, Кротов, Голубев, Милетич, Жамалетдинов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ахмату». Коэффициент на его победу — 1.69, на успех «Уфы» — 7.10, на ничью — 3.72. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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