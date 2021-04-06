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    «Вест Хэм» на выезде победил «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: счет 2:3, обзор голов

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    «Вест Хэм» в выездном матче 30 тура АПЛ победил «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Молотки» забили все свои 3 мяча до 38 минуты. Сначала отличился Джесси Лингард, затем по голу забили Пабло Форналс и Джаррод Боуэн.

    До перерыва «Волки» сократили разрыв — забил Леандер Дендокер. Еще раз хозяева ответили на 68 минуте, когда забил Фабио Сильва.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Вест Хэм 2:3
    Голы: 0:1 Джесси Лингард (6'), 0:2 Пабло Форнальс (14'), 0:3 Джаррод Боуэн (38'), 1:3 Леандер Дендонкер (44'), 2:3 Фабиу Силва (68') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Райан Айт Нури (Ки-Яна Хувер, 90'), Конор Коди, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Педру Нету, Рубен Невеш, Даниэл Поденсе (Фабиу Силва, 46'), Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Виллиан Жозе (Vitinha, 72') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Джесси Лингард, Марк Ноубл, Пабло Форнальс (Саид Бенрахма, 78'), Артур Масуаку (Бенджамин Джонсон, 67'), Томаш Соучек, Майкл Антонио (Джаррод Боуэн, 36') Предупреждения: Крэйг Доусон (4'), Исса Диоп (10'), Рубен Невеш (85'), Томаш Соучек (90'), Джесси Лингард (90')

    Счет так и продержался 3:2 в пользу «Вест Хэма». Он набрал 52 очка, взойдя на четвертое место. «Вулверхэмптон» на 14 позиции с 35 очками.

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