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    Тухель: Мы можем победить «Порту», но будет тяжелый матч

    Футбол Челси Футбол Англии Порту Португалия
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о готовности к противостоянию с «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Это четвертьфинал Лиги чемпионов. Надо провести четыре тайма и все время сохранять концентрацию, помнить о наших сильных сторонах, о том, какие модели в атаке мы хотим нащупать после перерыва на матчи сборных и после нашего поражения в субботу.

    Надо полностью сосредоточиться на наших сильных сторонах и сначала сфокусированно провести первые 45 минут, а потом еще 45 минут.

    Очень рад, что сегодня тренировались все. Так что нам предстоит принять ряд важных решений. Уверен, все будут готовы к матчу.

    Есть чувство, что мы можем победить "Порту", но будет тяжелый матч. Это команда с огромным опытом в Лиге чемпионов, многолетний чемпион Португалии.

    Это создает определенную психологию. Но мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы пройти этот раунд», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч «Порту» — «Челси» состоится 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 по московскому времени.

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