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    Почеттино: Мы уважаем «Баварию», но верим в свои способности

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    В прошлом розыгрыше турнира команды встречались в финале — мюнхенцы победили со счетом 1:0.

    «В плей-офф никого нельзя сбрасывать со счетов. Мы играем с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем их, но верим в свои способности. Приехали сюда за победой.

    "Бавария" — прекрасно организованная команда, с высокой оборонительной линией и атакующими игроками, которые могут в одиночку решить исход матча.

    Нужно будет найти верный баланс. Не бросаться вперед чересчур смело и не терять мяч в опасных зонах.

    Люди много говорят о Неймаре и Мбаппе. Но я верю, что все 11 игроков, которых я завтра поставлю в состав, сделают все необходимое для нашей победы.

    В прошлом сезоне был финал. Теперь другая ситуация, два матча. Это не реванш, но это вызов. Победить такую сильную команду, как "Бавария", это всегда вызов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.

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