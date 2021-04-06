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    Аллегри может вернуться в «Ювентус»

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    Массимилиано Аллегри перед началом следующего сезона может снова занять пост главного тренера «Ювентуса», утверждают итальянские СМИ.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Такой вариант возможен в том случае, если команда под руководством Андреа Пирло займет в чемпионате Италии место ниже четвертого, сообщает Tuttosport.

    Отмечается, что Аллегри не против того, чтобы вернуться в «Ювентус», несмотря на то, что ранее у него были разногласия с вице-президентом Павлом Недведом и спортивным директором Фабио Паратичи.

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    • Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. За это время туринский клуб пять раз выигрывал чемпионат Италии и четырежды стал обладателем Кубка Италии.

    В текущем чемпионате Италии «Ювентус» после 28-ми сыгранных матчей занимает четвертое место. В среду, 7 апреля, «Старая синьора» сыграет с «Наполи».

    Ранее сообщалось, что Пирло могут уволить в случае поражения от «Наполи».

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