Аллегри может вернуться в «Ювентус»

перед началом следующего сезона может снова занять пост главного тренера, утверждают итальянские СМИ.

Такой вариант возможен в том случае, если команда под руководством Андреа Пирло займет в чемпионате Италии место ниже четвертого, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что Аллегри не против того, чтобы вернуться в «Ювентус», несмотря на то, что ранее у него были разногласия с вице-президентом Павлом Недведом и спортивным директором Фабио Паратичи.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. За это время туринский клуб пять раз выигрывал чемпионат Италии и четырежды стал обладателем Кубка Италии.

В текущем чемпионате Италии «Ювентус» после 28-ми сыгранных матчей занимает четвертое место. В среду, 7 апреля, «Старая синьора» сыграет с «Наполи».

Ранее сообщалось, что Пирло могут уволить в случае поражения от «Наполи».