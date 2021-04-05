Зобнин: Карпин хорошо настраивает «Ростов» против «Спартака»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал гостевую победу над(3:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Чувствую себя прекрасно. Когда была пауза на сборные, я восстанавливался, занимался по два раза в день, поэтому был полностью готов к игре с "Ростовом".

Что случилось в моменте со вторым голом "Ростова"? Ошибки случаются. Это же футбол, без ошибок не можем. Ничего страшного, хорошо, что вернулись в игру, что в очередной раз перевернули ход матча и победили.

В первом тайме центр "Спартака" почти не был виден? Да и во втором тайме игры в центре поля не было. Мы играли за счет длинных передач — так же, как и "Ростов".

В принципе, интенсивность была высокая. Задумка была — играть за спину. Наши защитники сразу посылали туда мяч, "Ростов" делал так же.

Что касается Маслова, опять же, ошибки случаются. Ничего страшного. Нужно ему это скорее забыть, не думать об этом. Ошибки были и у меня, и у других футболистов. Это футбол.

"Ростов" всегда против нас играет хорошо. В первом матче мы уступили. Наверное, Валерий Георгиевич Карпин хорошо настраивает "Ростов" против нас. Против них всегда тяжело играть на выезде», — приводит слова игрока «Матч ТВ».