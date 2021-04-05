В «Спартаке» сообщили, останется ли Мозес в команде на следующий сезон

Виктор Мозес Фото: globallookpress.com
Мозес перешел в «Спартак» в начале сезона из «Челси» на правах аренды до 30 июня 2021 года.
«Это решение зависит не от нас. Мозес — хороший игрок, игрок топ-уровня. Лично мое ощущение: когда он с мячом, некое спокойствие есть.
По выкупу: в арендном соглашении прописаны определенные условия. При их выполнении идет автоматическое продление», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».
Ранее Мележиков сообщил, что «Спартак» уже определился с кандидатами на пост главного тренера.