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    В «Спартаке» сообщили, останется ли Мозес в команде на следующий сезон

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    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после победы над «Ростовом» (3:2) рассказал, планирует ли клуб выкупать у «Челси» Виктора Мозеса.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    Мозес перешел в «Спартак» в начале сезона из «Челси» на правах аренды до 30 июня 2021 года.

    «Это решение зависит не от нас. Мозес — хороший игрок, игрок топ-уровня. Лично мое ощущение: когда он с мячом, некое спокойствие есть.

    По выкупу: в арендном соглашении прописаны определенные условия. При их выполнении идет автоматическое продление», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

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