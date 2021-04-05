В «Спартаке» сообщили, останется ли Мозес в команде на следующий сезон

Управляющий директор «Спартака»после победы над «Ростовом» (3:2) рассказал, планирует ли клуб выкупать у «Челси»

Мозес перешел в «Спартак» в начале сезона из «Челси» на правах аренды до 30 июня 2021 года.

«Это решение зависит не от нас. Мозес — хороший игрок, игрок топ-уровня. Лично мое ощущение: когда он с мячом, некое спокойствие есть.

По выкупу: в арендном соглашении прописаны определенные условия. При их выполнении идет автоматическое продление», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Ранее Мележиков сообщил, что «Спартак» уже определился с кандидатами на пост главного тренера.