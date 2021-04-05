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    «Эвертон» упустил победу над «Кристал Пэлас»

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: счет 1:1, обзор голов

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    «Эвертон» не смог обыграть «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 30 тура английской Премьер-лиги.

    Хамес Родригес
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    Хамес Родригес

    На 56 минуте Хамес Родригес подарил «Эвертону» преимущество над соперником, которое чуть не вылилось в три очка.

    «Ириски» счет не удержали и пропустили на 86 минуте. Выровнял результат Миши Батшуайи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Кристал Пэлас 1:1
    Голы: 1:0 Хамес Родригес (56'), 1:1 Миши Батшуайи (86') Эвертон: Робин Ольсен, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Йерри Мина, Лука Динь, Хамес Родригес (Жан-Филипп Гбамин, 79'), Андре Гомеш (Гилфи Сигурдссон, 31'), Шеймус Коулман (Бен Годфри, 76'), Том Дэвис, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Джордан Айю (Миши Батшуайи, 84'), Эберечи Эзе, Жайро Ридевальд (Джеффри Шлупп, 68'), Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке (Жан-Филипп Матета, 77') Предупреждения: Йерри Мина (15'), Лука Динь (33')

    После этого матча «Эвертон» идет на 8 месте (47 очков). «Кристал Пэлас» занимает 12 место (38 очков).

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