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    Защитник «Манчестер Юнайтед» заболел коронавирусом

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Англии Манчестер Юнайтед Сборная Кот-д`Ивуара
    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

    Эрик Байи
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    Эрик Байи

    COVID-19 у игрока был обнаружен после участия в матче отборочного турнира Кубка африканских наций за сборную Кот-д`Ивуара против Нигера (3:0), которая состоялась еще 26 марта.

    «К сожалению для Эрика, он не будет с нами какое-то время, потому что он был в Кот-д'Ивуаре и сдал положительный тест на COVID-19. Так что, к сожалению, он еще не вернулся в Великобританию», — сказал главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.

    В текущем сезоне 26-летний Байи сыграл в 15 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

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