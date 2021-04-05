Защитник «Манчестер Юнайтед» заболел коронавирусом

Защитниксдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

COVID-19 у игрока был обнаружен после участия в матче отборочного турнира Кубка африканских наций за сборную Кот-д`Ивуара против Нигера (3:0), которая состоялась еще 26 марта.

«К сожалению для Эрика, он не будет с нами какое-то время, потому что он был в Кот-д'Ивуаре и сдал положительный тест на COVID-19. Так что, к сожалению, он еще не вернулся в Великобританию», — сказал главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.

В текущем сезоне 26-летний Байи сыграл в 15 матчах за «МЮ» во всех турнирах.