Игроки «Валенсии» покинули поле в матче с «Кадисом» после расистских оскорблений в адрес Диакаби

Матч 29-го тура чемпионата Испании междубыл прерван на 32-й минуте, когда игроки гостей массово покинули поле.

Футболисты левантйиского клуба приняли такое решение, чтобы поддержать своего одноклубника Муктара Диакаби после того, как защитник «Кадиса» Хуан Кала оскорбил темнокожего француза на расовой почве.

Диакаби пожаловался судье, после чего покинул поле. Его одноклубники последовали его примеру, сообщают испанские СМИ.

Спустя некоторое время футболисты вернулись на поле, но без Диакаби — его заменили, а матч был продолжен. «Валенсия» выступила в твиттере с осуждением проявления расизма.

Valencia players have abandoned their match against Cádiz in the 32nd minute after Mouctar Diakhaby was allegedly racially abused by Juan Cala. pic.twitter.com/ra7khpstuo