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    «Урал» всухую переиграл «Арсенал»

    «Урал» — «Арсенал»: счет 2:0, обзор голов

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    «Урал» на своем поле победил тульский «Арсенал» со счетом 2:0. «Шмели» забили по голу в каждом тайме.

    Эрик Бикфалви
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    Эрик Бикфалви

    Счет открыл Павел Погребняк. Второй гол хозяев забил Рамазан Гаджимурадов. Отметим, что еще на 3 минуте поединка гости могли выйти вперед, но Владислав Пантелеев не реализовал пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Арсенал Тула 2:0
    Голы: 1:0 Павел Погребняк (13'), 2:0 Рамазан Гаджимурадов (85') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Арсен Адамов, Владимир Рыков, Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Даниэль Мишкич, Вячеслав Подберёзкин (Рамазан Гаджимурадов, 66'), Павел Погребняк (Алексей Герасимов, 82'), Эрик Космин Бикфалви Арсенал Тула: Егор Шамов, Роберт Бауэр, Гиа Григалава, Александр Довбня, Николай Рассказов (Максим Беляев, 46'), Александр Ломовицкий, Сергей Ткачёв (Валерий Громыко, 82'), Горан Чаушич, Игорь Коновалов (Кирилл Панченко, 86'), Владислав Пантелеев (Лука Джорджевич, 62'), Evgeni Lutsenko Предупреждения: Игорь Калинин (2'), Evgeni Lutsenko (18'), Anri Khagush (34'), Владислав Пантелеев (40'), Павел Погребняк (55'), Игорь Коновалов (82'), Рамазан Гаджимурадов (90'), Александр Ломовицкий (90')

    «Урал» набрал 29 очков и занимает 12 место в таблице РПЛ. «Арсенал» с 17 очками идет на 14 позиции.

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