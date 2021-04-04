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    «Саутгемптон» победил «Бернли», проигрывая 0:2

    «Саутгемптон» — «Бернли»: счет 3:2, обзор голов

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    «Саутгемптон» на своем поле победил «Бернли» со счетом 3:2. Подопечные Ральфа Хазенхюттля проигрывали по ходу встречи 0:2.

    Дэнни Ингс
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    Дэнни Ингс

    «Бернли» вышел вперед после голов Криса Вуда (пенальти) и Матея Выдры. Сравняли еще до перерыва Стюарт Армстронг и Дэнни Ингс.

    Победный гол забил Нэйтан Редмонд на 66 минуте поединка.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Бёрнли 3:2
    Голы: 0:1 Крис Вуд (пенальти) (12'), 0:2 Матей Выдра (28'), 1:2 Стюарт Армстронг (31'), 2:2 Дэнни Ингс (42'), 3:2 Нейтан Редмонд (66') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг (Мохаммед Салису, 79'), Ибраима Диало, Тео Уолкотт (Мусса Дженепо, 87'), Дэнни Ингс (Че Адамс, 86'), Нейтан Редмонд Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс (Чарли Тейлор, 33'), Йоханн Берг Гудмундссон (Lewis Richardson, 90'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Матей Выдра (Ник Поуп, 78')

    «Святые» с 36 очками идут на 13 позиции, а «Бернли» занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ, имея на 3 пункта меньше.

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