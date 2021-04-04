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    «Атлетико» на выезде проиграл «Севилье»

    «Севилья» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Мадридский «Атлетико» потерпел гостевое поражение в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Севильей» — 0:1.

    Фрагмент матча
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    Уже на 8-й минуте в ворота «матрасников» был назначен пенальти — Ньигес в штрафной площади наступил на ногу Ракитичу. Однако, Ян Облак отразил удар Лукаса Окампоса с одиннадцатиметровой отметки.

    На 70-й минуте Хесус Навас прошёл справа до линии поля и навесил на дальнюю штангу, откуда Маркос Акунья головой пробил в противоход Облаку, открыв счет.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Атлетико 1:0
    Гол: 1:0 Маркос Акунья (70') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 87'), Иван Ракитич, Фернандо, Лукас Окампос (Франко Васкес, 87'), Сусо (Алехандро Гомес, 77'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 63') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Фелипе, Марио Эрмосо (Эктор Эррера, 74'), Коке, Сауль Ньигес, Ренан Лоди (Анхель Корреа, 34'), Маркос Льоренте, Киран Триппьер, Луис Суарес, Тома Лемар (Жоффрей Кондогбиа, 74') Предупреждения: Фелипе (5'), Диего Карлос (10'), Маркос Акунья (56'), Луис Суарес (56'), Маркос Льоренте (79'), Жоффрей Кондогбиа (86')

    «Севилья» набрала 58 очков и сократила отставание от лидирующей тройки. «Атлетико» с 66 очками остался на 1-м месте в таблице Примеры.

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