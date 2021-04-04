«Боруссия» хочет сохранить Холанна еще на один сезон

Дортмундская «Боруссия» попытается оставитьеще на один сезон. Об этом у себя в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что если «шмели» по итогам сезона не попадут в Лигу чемпионов, сохранить игрока станет еще сложнее. В настоящее время «Боруссия» располагается на пятом месте в Бундеслиге, находясь в семи очках от топ-4.

Ранее стало известно о том, что Холанн хочет покинуть дортмундцев летом. Отец норвежца и его агент Мино Райола посетили Испанию для переговоров с «Реалом» и «Барселоной», а также встретились с тремя клубами АПЛ в Англии («Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед»), чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Соглашение 20-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитано до лета 2024 года, немецкий клуб оценивает его в 150 миллионов евро.