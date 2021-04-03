«Торино» — «Ювентус»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 2:2.

Счет на 13-й минуте открыл форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза.

Счет на 27-й минуте сравнял Тони Санабрия, а сразу после перерыва он оформил дубль и вывел «Торино» вперед.

«Старую Синьору» от поражения на спас на 79-й минуте Криштиану Роналду, вновь сравнявший счет.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Ювентус 2:2 Голы: 0:1 Федерико Кьеза (13'), 1:1 Антонио Санабрия (27'), 2:1 Антонио Санабрия (46'), 2:2 Криштиану Роналду (79') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Алессандро Буонджорно, Кристиан Даниэль Ансальди, Симоне Верди (Даньеле Базелли, 87'), Мергим Войвода, Роландо Мандрагора, Томас Ринкон (Саша Лукич, 65'), Андреа Белотти (Симоне Дзадза, 72'), Антонио Санабрия Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро (Адриен Рабьо, 87'), Хуан Куадрадо, Данило (Аарон Рэмси, 71'), Федерико Кьеза, Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски (Федерико Бернардески, 71'), Криштиану Роналду, Альваро Мората Предупреждения: Кристиан Даниэль Ансальди (42'), Томас Ринкон (59'), Хуан Куадрадо (68'), Антонио Санабрия (83'), Роландо Мандрагора (88'), Федерико Бернардески (90')

Действующий чемпион Италии занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А с 56 очками. «Торино» — 17-й (24).

Команда Андреа Пирло 7 апреля примет «Наполи», «Торино» 10 апреля сыграет на выезде с «Удинезе».