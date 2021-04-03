ПСЖ — «Лилль»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 31-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный гол на 20-й минуте забил канадский нападающий Джонатан Дэвид. Протащил мяч по правому флангу Иконе и низом покатил в центр штрафнойпарижан. А там вторым касанием пробил Дэвид, и мяч рикошетом от ноги защитника влетел точно под перекладину.

Уже на 89-й минуте Неймар после свистка оттолкнул соперника руками. Судья сразу же показал желтую карточку, которая стала для бразильца второй.

После этого футболисты устроили потасовку, итогом которой стала вторая желтая еще и для Тьягу Джало, уравнявшая составы.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Лилль 0:1 Гол: 0:1 Джонатан Дэвид (20') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Тило Керер (Колин Дагба, 64'), Маркос Маркиньос, Абду Диалло (Митчел Баккер, 64'), Килиан Мбаппе, Леандро Даниэль Паредес, Неймар, Анхель Ди Мария, Идрисса Гана Гейе (Рафинья, 71'), Мойзе Кин (Юлиан Дракслер, 64') Лилль: Мик Меньян, Тьягу Джало, Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба, Ренату Саншеш (Бурак Йилмаз, 73'), Бенжамен Андре, Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид (Тимоти Уэа, 35'), Жонатан Иконе (Домагой Брадарич, 90') Предупреждения: Жозе Фонте (4'), Леандро Даниэль Паредес (17'), Идрисса Гана Гейе (19'), Тьягу Джало (36'), Неймар (48'), Абду Диалло (57'), Килиан Мбаппе (85'), Бенжамен Андре (87'), Неймар (90'), Тьягу Джало (90')

Гости набрали 66 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Франции. Хозяева с 63 очками находятся на 2-й строчке.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет против «Страсбурга» (10 апреля), а «Лилль» — против «Меца» (9 апреля).