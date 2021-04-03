«Гранада» — «Вильярреал»: счет матча 0:3, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 29-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Героем стал Жерар Морено, оформивший хет-трик. На 9-й и 60-й минутах он реализовал пенальти, а на 18-й минуте забил с игры.

У проигравших Хорхе Молина не реализовал пенальти на 81-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Вильярреал 0:3 Голы: 0:1 Херар Морено (пенальти) (9'), 0:2 Херар Морено (18'), 0:3 Херар Морено (пенальти) (60') Гранада: Руи Силва, Херман Санчес (Хесус Вальехо, 61'), Виктор Диас (Дарвин Мачис, 53'), Кини Марин, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон (Хорхе Молина, 61'), Антонио Пуэртас, Анхель Монторо (Адриан Марин, 74'), Янхель Эррера, Кенеди, Роберто Сольдадо (Федерико Вико, 74') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 76'), Ману Тригерос (Альберто Морено, 84'), Рубен Пенья (Самуэль Чуквезе, 63'), Этьен Капу, Херар Морено (Мойсес Гомес, 63'), Карлос Бакка (Пако Алькасер, 63') Предупреждения: Даниэль Парехо (22'), Роберто Сольдадо (38'), Марио Гаспар (43'), Кини Марин (45')

В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает пятое место (46 очков), а «Гранада» — восьмое (36 очков).