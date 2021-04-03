ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Реал» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях у «Севильи», «Барса» против «Вальядолида»
  • 16:27
    • «Челси» впервые проиграл при Тухеле
  • 15:53
    • «Локомотив» одержал пятую победу подряд
  • 15:36
    • «Краснодар» отказался обсуждать с «Барселоной» трансфер Сулейманова
  • 15:26
    • NHL 21 и FIFA 21 войдут в подписку EA Play
  • 15:26
    • «Милан» ушел от поражения в матче с «Сампдорией»
    Все новости спорта

    «Вильярреал» разгромил «Гранаду» благодаря хет-трику Морено

    «Гранада» — «Вильярреал»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Гранада Вильярреал Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Вильярреал» одержал победу над «Гранадой» в выездном матче 29-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    Героем стал Жерар Морено, оформивший хет-трик. На 9-й и 60-й минутах он реализовал пенальти, а на 18-й минуте забил с игры.

    У проигравших Хорхе Молина не реализовал пенальти на 81-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Вильярреал 0:3
    Голы: 0:1 Херар Морено (пенальти) (9'), 0:2 Херар Морено (18'), 0:3 Херар Морено (пенальти) (60') Гранада: Руи Силва, Херман Санчес (Хесус Вальехо, 61'), Виктор Диас (Дарвин Мачис, 53'), Кини Марин, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон (Хорхе Молина, 61'), Антонио Пуэртас, Анхель Монторо (Адриан Марин, 74'), Янхель Эррера, Кенеди, Роберто Сольдадо (Федерико Вико, 74') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 76'), Ману Тригерос (Альберто Морено, 84'), Рубен Пенья (Самуэль Чуквезе, 63'), Этьен Капу, Херар Морено (Мойсес Гомес, 63'), Карлос Бакка (Пако Алькасер, 63') Предупреждения: Даниэль Парехо (22'), Роберто Сольдадо (38'), Марио Гаспар (43'), Кини Марин (45')

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает пятое место (46 очков), а «Гранада» — восьмое (36 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» разорвет оборону «Лестера»?
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Скажется ли отсутствие Левандовски на результативности «Баварии»?
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли «Торино» с обескровленным «Ювентусом»?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры