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    Орлов: Объятия Джикии и Фернандеса войдут в Книгу рекордов Гиннесcа

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал грубую ошибку защитников сборной России Георгия Джикии и Марио Фернандеса в матче против Словакии (1:2) в отборе на ЧМ-2022.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Мне кажется, история с этой нашей парочкой защитников, которые обнялись и боролись за мяч, войдет в Книгу рекордов Гиннесcа. Такое увидеть! Бегут навстречу, друг друга не видят.

    Понятно, что Джикия бежал на мяч, а Фернандес бежал встречать игрока. Такие вот недоразумения.

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    • Это говорит о неуверенности в своих силах. Подобные ситуации появляются только тогда, когда игрок как бы в шорах, то есть не ощущает ситуацию, не видит поле. Это минус наших защитников», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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