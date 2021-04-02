Орлов: Объятия Джикии и Фернандеса войдут в Книгу рекордов Гиннесcа

Известный комментаторпрокомментировал грубую ошибку защитников сборной Россиив матче против Словакии (1:2) в отборе на ЧМ-2022.

«Мне кажется, история с этой нашей парочкой защитников, которые обнялись и боролись за мяч, войдет в Книгу рекордов Гиннесcа. Такое увидеть! Бегут навстречу, друг друга не видят.

Понятно, что Джикия бежал на мяч, а Фернандес бежал встречать игрока. Такие вот недоразумения.

Это говорит о неуверенности в своих силах. Подобные ситуации появляются только тогда, когда игрок как бы в шорах, то есть не ощущает ситуацию, не видит поле. Это минус наших защитников», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».