Орлов: Объятия Джикии и Фернандеса войдут в Книгу рекордов Гиннесcа

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
«Мне кажется, история с этой нашей парочкой защитников, которые обнялись и боролись за мяч, войдет в Книгу рекордов Гиннесcа. Такое увидеть! Бегут навстречу, друг друга не видят.
Понятно, что Джикия бежал на мяч, а Фернандес бежал встречать игрока. Такие вот недоразумения.
Это говорит о неуверенности в своих силах. Подобные ситуации появляются только тогда, когда игрок как бы в шорах, то есть не ощущает ситуацию, не видит поле. Это минус наших защитников», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».