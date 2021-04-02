«Краснодар-2» — «Чертаново»: счет матча 1:0, обзор гола

Футболисты «Краснодара-2» Фото: ФК «Краснодар»
Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0.
Победный гол для «быков» на 72-й минуте забил Сергей Бородин.
Для команды Артема Куликова эта победа стала первой с 6 марта.
Футбол. Россия. ФНЛ
Краснодар-2 — Чертаново 1:0
Гол: 1:0 Сергей Бородин (72') Краснодар-2: Sergey Eshchenko, Сергей Бородин, Олег Исаенко, Вячеслав Литвинов, Daniil Kornyushin (Максим Кутовой, 67'), Алекс Мацукатов (Вячеслав Якимов, 43'), Александр Черников, Эдуард Сперцян (Rustam Khalnazarov, 54'), Илья Воротников (Дмитрий Стоцкий, 59'), Леон Сабуа, Арутюн Григорян (Руслан Апеков, 33') Чертаново: Илья Викторович Абаев, Владимир Бартасевич, Andrey Alekseev, Денис Кутин, Леонид Герчиков, Никита Сулейманов, Alexander Kanishev, Sergey Pinyaev (Дмитрий Великородный, 88'), Yuri Zavezen, Егор Рудковский (Максим Савельев, 83'), Aleksandr Melekhov (Garrik Levin, 65') Предупреждения: Aleksandr Melekhov (19'), Арутюн Григорян (32'), Алекс Мацукатов (36'), Владимир Бартасевич (45'), Никита Сулейманов (68'), Александр Черников (74'), Rustam Khalnazarov (90')
В турнирной таблице ФНЛ «Краснодар-2» занимает 15-е место (37 очков), а «Чертаново» — 20-е (25 очков).