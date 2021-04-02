Гвардиола: С нынешними ценами мы не купим никакого форварда

Главный тренер «Манчестер Сити»считает, что рост цен на трансферном рынке не позволит клубу подписать нового нападающего на замену Агуэро.

«Я не знаю, что произойдет в будущем, но с нынешними ценами мы не купим никакого форварда. Это невозможно. Мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы — не исключение. На сегодняшний день есть вероятность того, что мы не купим нападающего к следующему сезону», — сказал Гвардиола BBC Sport.

Напомним, что Серхио Агуэро покинет «Ман Сити» по окончании этого сезона. На его счету 14 матчей и всего 3 гола. Большую часть сезона аргентинец лечил травму.