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    Гвардиола: С нынешними ценами мы не купим никакого форварда

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что рост цен на трансферном рынке не позволит клубу подписать нового нападающего на замену Агуэро.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я не знаю, что произойдет в будущем, но с нынешними ценами мы не купим никакого форварда. Это невозможно. Мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы — не исключение. На сегодняшний день есть вероятность того, что мы не купим нападающего к следующему сезону», — сказал Гвардиола BBC Sport.

    Напомним, что Серхио Агуэро покинет «Ман Сити» по окончании этого сезона. На его счету 14 матчей и всего 3 гола. Большую часть сезона аргентинец лечил травму.

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