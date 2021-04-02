Гвардиола: С нынешними ценами мы не купим никакого форварда

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Я не знаю, что произойдет в будущем, но с нынешними ценами мы не купим никакого форварда. Это невозможно. Мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы — не исключение. На сегодняшний день есть вероятность того, что мы не купим нападающего к следующему сезону», — сказал Гвардиола BBC Sport.
Напомним, что Серхио Агуэро покинет «Ман Сити» по окончании этого сезона. На его счету 14 матчей и всего 3 гола. Большую часть сезона аргентинец лечил травму.