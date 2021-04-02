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    Акинфеев стал игроком месяца в ЦСКА, но сам этому не рад

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком марта в ЦСКА. Он набрал 40% голосов.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    Акинфеев опередил Чидеру Эджуке (24%) и Марио Фернандеса (16%). Сам голкипер награде не сильно рад. Он считает, что есть более достойные кандидаты.

    «Февраль, март были не такие яркие, в двух матчах вообще не принимал участие. Поэтому аванс на протяжении многих лет. Я знаю все эти голосования, знаю, как это все там делается. Есть какая-то симпатия, антипатия. Поэтому, главное, что хотел сказать: я не считаю себя лучшим и не за что считать. Это раз. Во-вторых, к каждой награде, к каждому такому голосованию надо относиться достаточно спокойно и рассудительно. В-третьих, у нас есть более лучшие люди, которые отыграли этот отрезок, пускай результаты не такие хорошие для болельщиков, но по игре, конечно, и Марио (Фернандес), и Никола (Влашич) — думаю, они должны были разыграть эту награду.

    С другой стороны, спасибо, конечно. Но гордиться мне лично нечем по большому счету», — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

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