Шевченко: Ничья с Казахстаном — серьезный звоночек. Мы должны вернуться назад, откуда начинали

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал сенсационную ничью с Казахстаном (1:1) в домашнем матче в отборе на ЧМ-2022.

«Думаю, когда создают столько моментов, а потом их транжирят... К сожалению, так случается, когда команда, играющая против нас, создает один момент — и забивает. И мы продолжаем не реализовывать моменты, которые были.

Концовка не понравилась. У нас должна быть организация, а у нас футболисты потеряли свои позиции. Поэтому результат негативный. Беру всю ответственность на себя.

Предупредил их в перерыве: "Ребят, не транжирьте моменты". Такие моменты транжирить нельзя. Мы должны закрывать матчи. Жаль, что я оказался прав.

Я не замечал усталости. Да, были игроки, которые немного подсели. Мы делали замены. Мы давали возможность всем играть сегодня. В трех матчах была ротация, не вижу проблем в усталости. Вижу проблемы в концентрации, нереализации моментов.

Думаю, это очень серьезный звоночек. Мы должны вернуться назад, откуда начинали. Мы должны стать командой, потому что все-таки такие тревожные моменты — там ошибку допустили, здесь пропустили момент, нас наказали. Мы должны были закрывать игру еще в первом тайме.

Казахстан забил хороший мяч. Там чувствовалось, что можно было сыграть ближе, не дать игроку ударить. Но это игровой момент. Если бы реализовали наши моменты, игра бы закончилась еще в первом тайме», — отметил Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».