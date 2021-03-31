Таркович: Матч против России прошел так, как мы ожидали

Главный тренер сборной Словакиипрокомментировал победу над Россией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

«Матч прошел так, как мы ожидали. У нас был правильный подход. Рад, что команда начинает оживать. Игроки должны налаживать отношения — я верю, что это будет продолжаться в позитивном ключе.

Сегодня мы полны эйфории после отличного результата, но мы также должны анализировать неудачные игры» — цитирует Тарковича пресс-служба УЕФА.

Сборная России, набрав в трех матчах шесть очков, идет на втором месте в турнирной таблице группы H, Словакия (пять баллов) — на третья позиция.