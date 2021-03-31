Испания — Косово. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Испания»: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Маркос Льоренте, Серхио Бускетс, Коке, Педри, Альваро Мората, Ферран Торрес, Даниэль Ольмо.

«Косово»: Самир Уйкани, Фидан Алити, Мергим Войвода, Ибрахим Дресевич, Флорент Хадергьонай, Хекуран Крюэзиу, Бесар Халими, Берсант Целина, Беньямин Кололли, Милот Рашица, Ведат Мурики.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

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