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    Сможет ли Испания разгромить Косово?

    Испания — Косово. Прогноз (к. 2.00) и ставки на отбор ЧМ-2022 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Косово
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    Альваро Мората
    Сборная Испании сыграет на своем поле против Косово в рамках третьего тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 31 марта в Севилье, начало — в 21:45 мск. Испания — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 31 Марта 2021 года
    Испания
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    •  Испания 21:45 Косово Косово
  • Лига наций УЕФА. C3
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    Коэффициенты на матч
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    Испания

    Текущий отборочный цикл пока что получается для Испании непростым. После двух матчей в ее активе четыре очка.

    В стартовом туре сборная Испании потеряла очки в домашней игре с Грецией — ничья 1:1. Команда Луиса Энрике, как обычно, в течение 90 минут владела инициативой, но до опасных моментов доходило не так уж и часто.

    В матче с Грузией испанцы тоже были очень близки к тому, чтобы потерять очки. После первого тайма в Тбилиси счет был в пользу хозяев, в составе которых отличился Хвича Кварацхелия. После перерыва Испания быстро отыгралась, но победный мяч удалось забить только в компенсированное время.

    Беспроигрышная серия сборной Испании в квалификации ЧМ составляет уже 65 матчей. Последнее поражение в отборе случилось еще в 1993 году.

    Косово

    Сборная Косова провела пока что только один матч в этом отборе. В минувшее воскресенье команда Бернара Шалланда проиграла на своем поле Швеции — 0:3.

    За несколько дней до этого косовары разгромили в товарищеском матче Литву — 4:0.

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    В прошлом году сборная Косова заняла третье место в своей группе в рамках Лиги наций. Это позволило ей остаться в третьем по силе дивизионе. В шести матчах косовары одержали только одну победу — дома над Молдовой. В остальных же матчах было две ничьих и три поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.12, на ничью за 10.25, а на победу сборной Косова — за 26.00.

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    У Испании явно не все в порядке, о чем можно судить по матчам с Грецией и Грузией, но в предстоящей игре рассчитывать на сенсацию не приходится. Уровень сборных чересчур разный.

    Ставка- победа Испании с форой -2,5 за 2.00.

    Также можно рассмотреть ставку на голы Испании в обоих таймах за 1.61.

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