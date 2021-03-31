Сборная Испании сыграет на своем поле против Косово в рамках третьего тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 31 марта в Севилье, начало — в 21:45 мск. Испания — Косово: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Текущий отборочный цикл пока что получается для Испании непростым. После двух матчей в ее активе четыре очка.

В стартовом туре сборная Испании потеряла очки в домашней игре с Грецией — ничья 1:1. Команда Луиса Энрике, как обычно, в течение 90 минут владела инициативой, но до опасных моментов доходило не так уж и часто.

В матче с Грузией испанцы тоже были очень близки к тому, чтобы потерять очки. После первого тайма в Тбилиси счет был в пользу хозяев, в составе которых отличился Хвича Кварацхелия. После перерыва Испания быстро отыгралась, но победный мяч удалось забить только в компенсированное время.

Беспроигрышная серия сборной Испании в квалификации ЧМ составляет уже 65 матчей. Последнее поражение в отборе случилось еще в 1993 году.

Косово

Сборная Косова провела пока что только один матч в этом отборе. В минувшее воскресенье команда Бернара Шалланда проиграла на своем поле Швеции — 0:3.

За несколько дней до этого косовары разгромили в товарищеском матче Литву — 4:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В прошлом году сборная Косова заняла третье место в своей группе в рамках Лиги наций. Это позволило ей остаться в третьем по силе дивизионе. В шести матчах косовары одержали только одну победу — дома над Молдовой. В остальных же матчах было две ничьих и три поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.12, на ничью за 10.25, а на победу сборной Косова — за 26.00.

У Испании явно не все в порядке, о чем можно судить по матчам с Грецией и Грузией, но в предстоящей игре рассчитывать на сенсацию не приходится. Уровень сборных чересчур разный.

Ставка- победа Испании с форой -2,5 за 2.00.

Также можно рассмотреть ставку на голы Испании в обоих таймах за 1.61.