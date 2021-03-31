Червиченко: Сборная России проиграла полумертвым деревьям

Бывший владелец «Спартака»раскритиковал игру сборной России после поражения от Словакии (1:2) в отборе на ЧМ-2022.

«Как можно до 70-й минуты почти ни разу не ударить в створ? Это говорит о том, что в команде играют не самые сильные. Как можно сравнять счет, а потом получить в свои через две минуты? Это значит, что в обороне огромные проблемы.

Фернандес занят тем, что должен забивать, потому что нападающие не забивают. Вот вам и проблема: связка Кудряшов — Семенов. Первый еще более-менее сыграл, не ошибся и не привез. Зато Семенов взял эту роль на себя.

Проблемы начинаются с обороны, правда, сегодня и нападение отвратительно сыграло. Где-то Головин не дотянулся, Дзюба не попал, Соболев мог удачнее сыграть… Но они почему-то не бьют, не протыкают этот мяч. Да хотя бы с пыра дай по этому мячу! Не понимаю, сколько можно улучшать позицию.

Было бы не так грустно, если бы объективно играли сильнейшие и проиграли команде, которая лучше. Но мы проиграли полумертвым деревьям. Сами колотили наших, сами падали. Губочан из себя балерину изображает, все падал, время тянул. Грустно все это», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В следующем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия встретится на своем поле с Хорватией. Игра пройдет 1 сентября.