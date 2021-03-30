Словакия — Россия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

В 21:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Словакия»: Душан Куцяк, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Якуб Громада, Ондрей Дуда, Юрай Куцка, Роберт Мак, Мартин Косцельник, Иван Шранц.

«Россия»: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Артём Дзюба.

Предыдущий матч соперников: «Россия» — «Словакия» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словакия» — «Россия». Коэффициент ставки — 1.93.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Россия» со счетом 0:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.