Словакия — Россия: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы сборныхна матч 3-го тура группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу.

Словакия: Куцяк, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Дуда, Косцелник, Мак, Шранц.

Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Жирков, Кузяев, Оздоев, Головин, Жемалетдинов, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Лунев, Нойштедтер, Краваев, Мухин, Ионов, Мирзов, Мостовой, Фомин, Ал.Миранчук, Соболев, Заболотный.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на его победу — 1.75, на успех Словакии — 6.10, на ничью — 3.70. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут.