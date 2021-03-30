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    Головин и Дзюба выйдут в старте сборной России против Словакии

    Словакия — Россия: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Словакии
    Стали известны стартовые составы сборных Словакии и России на матч 3-го тура группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Словакия: Куцяк, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Дуда, Косцелник, Мак, Шранц.

    Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Жирков, Кузяев, Оздоев, Головин, Жемалетдинов, Дзюба.

    Запасные: Дюпин, Лунев, Нойштедтер, Краваев, Мухин, Ионов, Мирзов, Мостовой, Фомин, Ал.Миранчук, Соболев, Заболотный.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на его победу — 1.75, на успех Словакии — 6.10, на ничью — 3.70. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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