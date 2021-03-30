Словакия — Россия: составы, прогноз, коэффициенты

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Словакия: Куцяк, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Дуда, Косцелник, Мак, Шранц.
Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Жирков, Кузяев, Оздоев, Головин, Жемалетдинов, Дзюба.
Запасные: Дюпин, Лунев, Нойштедтер, Краваев, Мухин, Ионов, Мирзов, Мостовой, Фомин, Ал.Миранчук, Соболев, Заболотный.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на его победу — 1.75, на успех Словакии — 6.10, на ничью — 3.70. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.
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