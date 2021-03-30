Петржела: Россия точно не проиграет сборной Словакии

Бывший главный тренер «Зенита»поделился прогнозом на матч сборной России с командой Словакии в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Сборная России сильнее словацкой, но не так хороша, как сейчас чешская (улыбается). Но если серьезно, можно сказать, что и сборная России — хорошая.

Россия может обыграть Словакию на ее поле? Россия точно не проиграет — как минимум для нее будет ничья. Практически уверен, что так будет.

В предыдущих матчах лично меня словаки ничем не удивили», — сказал Петржела «Матч ТВ».

Сборная России лидирует в группе с 6 очками после двух матчей. Сборная Словакии дважды сыграла вничью — против команд Кипра (0:0) и Мальты (2:2).

Матч между Словакией и Россией пройдет 30 марта в Трнаве.