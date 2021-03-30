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    Петржела: Россия точно не проиграет сборной Словакии

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Словакии
    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился прогнозом на матч сборной России с командой Словакии в рамках отбора к ЧМ-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Сборная России сильнее словацкой, но не так хороша, как сейчас чешская (улыбается). Но если серьезно, можно сказать, что и сборная России — хорошая.

    Россия может обыграть Словакию на ее поле? Россия точно не проиграет — как минимум для нее будет ничья. Практически уверен, что так будет.

    В предыдущих матчах лично меня словаки ничем не удивили», — сказал Петржела «Матч ТВ».

    Сборная России лидирует в группе с 6 очками после двух матчей. Сборная Словакии дважды сыграла вничью — против команд Кипра (0:0) и Мальты (2:2).

    Матч между Словакией и Россией пройдет 30 марта в Трнаве.

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