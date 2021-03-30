Левандовски пропустит оба матча с «Пари Сен-Жермен»

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
Форвард получил травму в расположении сборной Польши. Он был заменен на 63-й минуте встречи второго тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0).
Медицинское обследование выявило у Левандовски растяжение связок правого колена.
Таким образом, один из лидеров «Баварии» не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», которые пройдут 7 и 13 апреля.
В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 6 результативных передач в 25 матчах Бундеслиги.