Левандовски пропустит оба матча с «Пари Сен-Жермен»

Нападающий «Баварии»выбыл из строя на четыре недели, информирует официальный сайт мюнхенского клуба.

Форвард получил травму в расположении сборной Польши. Он был заменен на 63-й минуте встречи второго тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0).

Медицинское обследование выявило у Левандовски растяжение связок правого колена.

Таким образом, один из лидеров «Баварии» не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», которые пройдут 7 и 13 апреля.

В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 6 результативных передач в 25 матчах Бундеслиги.