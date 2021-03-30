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    Левандовски пропустит оба матча с «Пари Сен-Жермен»

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выбыл из строя на четыре недели, информирует официальный сайт мюнхенского клуба.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Форвард получил травму в расположении сборной Польши. Он был заменен на 63-й минуте встречи второго тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0).

    Медицинское обследование выявило у Левандовски растяжение связок правого колена.

    Таким образом, один из лидеров «Баварии» не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», которые пройдут 7 и 13 апреля.

  • Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы колена и может не сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ
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