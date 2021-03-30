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    Игонин: У сборной России есть все шансы на третью победу подряд

    Футбол ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Словакии
    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 Словакия — Россия.

    Алексей Игонин
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    Алексей Игонин

    «У нашей сборной есть все шансы на третью победу подряд. Мне бы хотелось, прежде всего, увидеть самоотдачу и желание ребят победить, а так, в целом, при любом раскладе команде можно все простить. Словакия же — плюс-минус наш уровень, в том числе по набору исполнителей. Не зря при жеребьевке они были во второй корзине, а мы — в третьей. Так что будет интересно посмотреть эту игру», — цитируют Игонина «Известия».

    Напомним, в первом туре подопечные Станислава Черчесова обыграли Мальту со счетом 3:1, а во втором — нанесли поражение Словении (2:1).

    Сборная Словакии в стартовых турах набрала лишь два очка. При этом словаки потеряли баллы в матчах с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).

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