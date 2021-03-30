Бельгия — Белоруссия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

В 21:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Бельгия»: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Торган Азар, Тома Мёнье, Ханс Ванакен, Деннис Прает, Леандро Троссард, Жереми Доку, Миши Батшуайи.

«Белоруссия»: Александр Гутор, Роман Юзепчук, Aleksandr Pavlovets, Никита Наумов, Денис Поляков, Макс Эбон, Дмитрий Подстрелов, Сергей Кисляк, Игорь Стасевич, Виталий Лисакович, Yuri Kendysh.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

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