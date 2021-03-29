Косово — Швеция: счет матча 0:3, обзор голов

крупно победила(3:0) в выездном матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе В.

Счет на 12-й минуте открыл Людвиг Аугустинссон. Результативную передачу пяткой ему отдал вернувшийся в сборную Златан Ибрагимович.

На 35-й минуте Александер Исак удвоил счет, с пенальти на 70-й минуте также отличился Себастьян Ларссон.

В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален хавбек сборной Косово и «Ахмата» Бернард Бериша.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B Косово — Швеция 0:3 Голы: 0:1 Людвиг Аугустинсон (12'), 0:2 Александер Исак (35'), 0:3 Себастьян Ларссон (пенальти) (70') Косово: Самир Уйкани, Флорент Хадергьонай, Фидан Алити, Мергим Войвода, Беньямин Кололли, Хекуран Крюэзиу, Милот Рашица (Лирим Кастрати, 71'), Бесар Халими (Идриз Воца, 75'), Берсант Целина, Арбер Зенели (Бернард Бериша, 83'), Ведат Мурики Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон (Пьер Бенгтссон, 82'), Филип Хеландер, Себастьян Ларссон, Эмиль Форсберг, Виктор Классон (Деян Кулушевски, 83'), Кристофер Ольссон (Маттиас Сванберг, 90'), Златан Ибрагимович (Маркус Берг, 67'), Александер Исак (Робин Куайсон, 68') Предупреждения: Ведат Мурики (6'), Хекуран Крюэзиу (9'), Флорент Хадергьонай (12'), Александер Исак (27'), Бесар Халими (72'), Бернард Бериша (88'), Бернард Бериша (90')

Благодаря этой победе Швеция поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы В, набрав 6 очков. Косово не имеет очков и располагается на последней строчке.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В группе F сборная Израиля на своем поле сыграла вничью с командой Шотландии — 1:1.

Хозяева открыли счет на 44-й минуте — отличился Дор Перец. На 56-й минуте Райан Фрейзер сравнял счет.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F Израиль — Шотландия 1:1 Голы: 1:0 Дор Перец (44'), 1:1 Райан Фрейзер (56') Израиль: Офир Марсиано, Офри Арад, Хатем Абд Эль-Хамид, Эйтан Тиби, Элазар Даса, Бибрас Натхо (Neta Lavi, 63'), Дор Перец, Sun Menachem (Бирам Кайал, 79'), Эран Захави, Манор Соломон, Шош-Зальман Вайссман (Мунас Даббур, 74') Шотландия: Дэвид Маршалл, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Jack Hendry (Райан Кристи, 46'), Грант Хэнли, Киран Тирни, Скотт МакТоминай, Каллум Макгрегор, Джон МакГинн (Кенни Маклин, 74'), Райан Фрейзер (Стюарт Армстронг, 86'), Че Адамс (Линдон Дайкс, 75') Предупреждения: Jack Hendry (28'), Дор Перец (81')

В другом матче группы команда Австрии одержала домашнюю победу над сборной Фарерских островов — 3:1.

Счет на 19-й минуте открыли гости — отличился Рагнар Наттестад. Австрийцы отыгрались на 30-й минуте благодаря голу Александара Драговича.

Спустя семь минут Кристоф Баумгартнер вывел хозяев вперед, а на 44-й минуте Саша Калайджич установил окончательный счет.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F Австрия — Фарерские острова 3:1 Голы: 0:1 Сонни Наттестад (19'), 1:1 Александар Драгович (30'), 2:1 Кристоф Баумгартнер (37'), 3:1 Саша Калайджич (44') Австрия: Александр Шлагер, Андреас Ульмер, Александар Драгович, Гернот Траунер, Штефан Ляйнер (Кристофер Триммель, 76'), Давид Алаба (Алессандро Шёпф, 64'), Флориан Гриллич, Луис Шауб (Юсуф Демир, 85'), Кристоф Баумгартнер (Карим Онисиво, 76'), Марсель Забитцер, Саша Калайджич (Михаэль Грегорич, 63') Фарерские острова: Гуннар Нильсен, Вильормур Давидсен, Сонни Наттестад, Гилли Ролантссон, Хейни Ватнсдаль (Якуп Бископстё Андреасен, 59'), Халлур Ханссен (Клеминт Ольсен, 80'), Брандур Хендрикссон, Сольви Ватнхамар (Йоаннес Бьярталид, 58'), Гуннар Ватнхамар, Joan Simun Edmundsson (Petur Knudsen, 74'), Мейнхард Ольсен (Патрик Йоханнесен, 58') Предупреждения: Флориан Гриллич (16'), Брандур Хендрикссон (45')

После этого матча Австрия поднялась на вторую строчку таблицы — 4 очка, Шотландия с 2 очками на 3-м месте, у команд Фарер и Израиля по 1 очку.