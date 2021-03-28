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    Северная Македония — Лихтенштейн. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

    «Северная Македония» — «Лихтенштейн». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Македонии Сборная Лихтенштейна
    В 21:45 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч «Северная Македония» — «Лихтенштейн».

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    Составы команд:

    «Северная Македония»: Столе Димитриевски, Кире Ристевски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Марьян Радески, Энис Барди, Стефан Спировски, Элиф Элмас, Александар Трайковски, Горан Пандев.

    «Лихтенштейн»: Бенджамин Бюхель, Андреас Малин, Сандро Вольфингер, Йенс Хофер, Даниэль Брандле, Макс Гопель, Ливио Мейер, Фабио Вольфингер, Ноах Фроммельт, Яник Фрик, Николас Хаслер.

    Предыдущий матч соперников: «Лихтенштейн» — «Северная Македония» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Македония» — «Лихтенштейн». Коэффициент ставки — 1.68.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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