Северная Македония — Лихтенштейн. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

В 21:45 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Северная Македония»: Столе Димитриевски, Кире Ристевски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Стефан Ристовски, Марьян Радески, Энис Барди, Стефан Спировски, Элиф Элмас, Александар Трайковски, Горан Пандев.

«Лихтенштейн»: Бенджамин Бюхель, Андреас Малин, Сандро Вольфингер, Йенс Хофер, Даниэль Брандле, Макс Гопель, Ливио Мейер, Фабио Вольфингер, Ноах Фроммельт, Яник Фрик, Николас Хаслер.

Предыдущий матч соперников: «Лихтенштейн» — «Северная Македония» 0:2 (полная статистика встреч).

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