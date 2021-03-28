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    Казахстан — Франция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

    «Казахстан» — «Франция». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Казахстана Сборная Франции
    В 16:00 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч «Казахстан» — «Франция».

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    Составы команд:

    «Казахстан»: Александр Мокин, Сергей Малый, Нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Ruslan Valiullin, Марат Быстров, Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Azat Nurgaliev, Vladislav Vasiljev, Максим Федин.

    «Франция»: Уго Льорис, Клеман Лангле, Лео Дюбуа, Курт Зума, Лука Динь, Поль Погба, Антуан Гризманн, Тома Лемар, Усман Дембеле, Тангай Н'Домбеле, Антони Марсьяль.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Казахстан» — «Франция». Коэффициент ставки — 1.76.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Франция» со счетом 0:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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