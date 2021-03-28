28 марта в Нур-Султане на «Астана Арена» сборная Казахстана примет сборную Франции в рамках квалификационного раунда чемпионата мира 2022. Команды встретятся в 16:00 по мск. Казахстан — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

Это будет первый матч для Казахстана, тогда как все его оппоненты по группе уже сыграли первые поединки. К данной встрече хозяева подходят с серией без побед, которая состоит из шести матчей.

Казахстан в последних двух поединках терпел поражение. Это были встречи в рамках Лиги наций. Хозяева проиграли Литве 1:2 и Албании 1:3. Также казахи уступили Белоруссии 0:2.

В домашних стенах коллектив проиграл 4 из 5 встреч. В одном случае была нулевая ничья.

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Также стоит отметить, что Казахстан пропускал в четырех из пяти официальных матчей.

Франция

Франция показала посредственную игру с Украиной, за что поплатилась потерей очков (1:1). Теперь подопечным Дидье Дешама нужно обязательно побеждать, чтобы начать подтверждать статус фаворита группы.

«Трехцветные» до ничьи с украинцами выиграли три официальных матча подряд. Они обыграли Швецию 4:2 Португалию 1:0 и Хорватию 2:1 в рамках Лиги наций.

Единственное поражение в прошлом году гости потерпели от финнов (0:2), но это был товарищеский поединок.

На выезде у французов шесть побед подряд, пять из которых были одержаны всухую.

Прогноз и ставка

В Казахстан никто не верит — 26.0 на хозяев и 1.12 на гостей. Ничья предлагается букмекерами с котировкой 9.40.

Сборная Франции должна без труда выиграть эту встречу. Казахстан является главным андердогом группы. «Ястребы» очень мало побеждают и имеют мало опыта игр с такими сложными соперниками.

В 4 из 5 официальных поединков сборная Казахстана пропускала не менее двух голов. С учетом уровня соперника, поставим на то, что хозяева пропустят больше двух.