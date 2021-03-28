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    Португалия и Сербия сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2022

    Сербия — Португалия: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Люксембурга Сборная Португалии Португалия Сборная Сербии Сборная Ирландии
    Сборная Сербии сыграла вничью с командой Португалии (2:2) во 2-м туре отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В первом тайме в составе португальцев дубль оформил Диогу Жота.

    После перерыва сербы отыгрались — голы на счету Александара Митровича и Филипа Костича.

    Уже в компенсированное время защитник сербов Никола Миленкович получил прямую красную карточку.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A
    Сербия — Португалия 2:2
    Голы: 0:1 Диогу Жота (11'), 0:2 Диогу Жота (36'), 1:2 Александр Митрович (46'), 2:2 Филип Костич (60') Сербия: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Стефан Митрович, Неманья Гудель, Душан Тадич (Филип Джуричич, 81'), Филип Костич (Михайло Ристич, 71'), Сергей Милинкович-Савич, Дарко Лазович (Неманья Максимович, 46'), Александр Митрович (Лука Йович, 87'), Душан Влахович (Неманья Радоньич, 46') Португалия: Антони Лопеш, Рубен Диаш, Жозе Фонте, Жоау Канселу (Nuno Mendes, 72'), Седрик Суареш, Бруну Фернандеш (Жоау Палинья, 90'), Перейра Данилу, Сержиу Оливейра (Ренату Саншеш, 72'), Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота (Жоау Фелиш, 85') Предупреждения: Бруну Фернандеш (53'), Жозе Фонте (54'), Неманья Максимович (57'), Александр Митрович (85'), Криштиану Роналду (90') Удаление: Никола Миленкович (90')

    В другом матче группы А Ирландия дома уступила Люксембургу — 0:1.

    Единственный мяч на 85-й минуте забил нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A
    Ирландия — Люксембург 0:1
    Гол: 0:1 Жерсон Родригес (85') Ирландия: Gavin Bazunu, Шеймус Коулман, Киран Кларк (Джеймс Макклин, 61'), Dara O'Shea, Энда Стивенс, Jason Knight, Мэтт Доэрти (Роберт Брэйди, 46'), Джош Каллен (Джейсон Моламби, 88'), Алан Браун, Джеймс Коллинз (Troy Parrott, 88'), Каллум Робинсон (Шейн Патрик Лонг, 73') Люксембург: Антони Морис, Максим Шано, Энес Махмутович, Лоран Жанс, Кристофер Мартинс, Венсан Тиль (Морис Девилль, 79'), Оливье Тилл, Леандро Баррейро Мартинс, Майкл Сантос, Данель Синани (Ларс Кристьян Крог Жерсон, 90'), Жерсон Родригес Предупреждения: Оливье Тилл (13'), Энда Стивенс (53'), Данель Синани (53'), Лоран Жанс (58'), Джош Каллен (80')

    Сербия с четырьмя очками лидирует в группе А. Далее следуют Португалия (4 очка), Люксембург (3), Азербайджан (0) и Ирландия (0).

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