Черногория — Гибралтар: счет матча 4:1, обзор голов

Сборнаяв домашнем матче отборочного турнира к ЧМ-2022 разгромила— 4:1.

Счет на 25-й минуте открыл Фатос Бечирай. Гости неожиданно отыгрались спустя пять минут, когда пенальти реализовал Рис Стач.

Впрочем, за две минуты до конца первого тайма Марко Симич вернул хозяевам минимальный перевес.

На 52-й минуте Жарко Томашевич развил успех черногорцев, а на 80-й минуте Стеван Йоветич поставил победную точку.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G Черногория — Гибралтар 4:1 Голы: 1:0 Фатос Бечирай (26'), 1:1 Рис Стач (пенальти) (30'), 2:1 Марко Симич (43'), 3:1 Жарко Томашевич (53'), 4:1 Стеван Йоветич (80') Черногория: Милан Миятович, Ристо Радунович, Никола Вукчевич, Жарко Томашевич, Марко Симич, Uros Djurdjevic (Ilija Martinovic, 7727'), Марко Бакич (Kristijan Vulaj, 2627'), Владимир Йовович, Сеад Хакшабанович (Александар Болевич, 6027'), Небойша Косович (Душан Лагатор, 6027'), Фатос Бечирай (Стеван Йоветич, 4627') Гибралтар: Кайл Голдвин, Antony Moulds, Мохамед Бадр Хассан (Джеймс Кумбес, 4627'), Ален Понс, Эрин Барнетт, Итан Джолли, Julian Valarino (Скотт Уайзмен, 8127'), Джек Сержант, Рис Стач (Dylan Borge, 6527'), Ethan Santos, Jamie Bosio (Эндрю Эрнандес, 5127') Предупреждения: Кайл Голдвин (14'), Ален Понс (21'), Рис Стач (27'), Kristijan Vulaj (29')

Для сборной Черногории это вторая победа в двух матчах, Гибралтар потерпел второе поражение.