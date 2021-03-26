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    Тренер сборной Словении: Ждем встречу с Россией с большим позитивом

    Футбол Сборная Словении ЧМ-2022 Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек поделился ожиданиями перед матчем 2-го тура отбора на ЧМ-2022 против России.

    Матьяж Кек
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    Матьяж Кек

    «Предстоящий матч тоже является для нас большим вызовом, как и игра с Хорватией. Но мы ждем эту встречу с большим позитивом.

    Сейчас сложно говорить о какой-то специальной подготовке к этому матчу, мы больше восстанавливались после прилета, но сделали все возможное, чтобы быть готовыми к завтрашней встрече.

    Присутствие болельщиков на стадионе является дополнительным мотивом для того, чтобы игра получилась качественной.

    Но мы хорошо знаем о сильных сторонах сборной России, поэтому готовимся к завтрашнему матчу», — цитирует Кека ТАСС.

    Матч Россия — Словения состоится в субботу, 27 марта. Начало — в 17.00 (мск).

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