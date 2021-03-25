Захович: Словения победит Россию в один мяч

Лучший бомбардир в истории сборной Словенииподелился своим мнением о предстоящем матче против России.

«Россия — очевидный фаворит? Да. Большая команда, большие игроки, большой тренер. Но Словения победит. Как в 2009-м? Нет. Тогда у нас все знали, что победа станет легкой. И мы легко выиграли. Сейчас будет не так. Но счет тоже будет что-то вроде 1:0. Для нас этого достаточно», — цитирует Заховича «СЭ».

Напомним, в 2009 году словенцы в стыковых матчах обыграли сборную России (1:2; 1:0) в отборе чемпионата мира-2010 и вышли на турнир благодаря большему количеству мячей, забитому в гостях.

Матч между командами в рамках отбора на ЧМ-22 пройдет в Сочи 27 марта. Встреча начнется в 17:00 мск.