Тренер «Тамбова» о ставках: Говорят про игры с «Краснодаром» и «Сочи»? Честно говоря, слабо верится

Сергей Первушин Фото: globallookpress.com
«Письмо еще не видел. Недавно созвонился с директором. После игры с "Ротором" каких-то ребят пытались обвинить в сдаче игры. Сейчас опять к этому вернулись.
Не хочу в это верить. Говорят про игры с "Краснодаром" и "Сочи"? Честно говоря, слабо верится. Объективно говоря, и "Краснодар", и "Сочи" сильнее нас.
Верить, конечно, не хочу. Сегодня первый день собираемся, будем проводить небольшой сбор в Казани. Сейчас буду звонить руководителям, узнавать», — приводит слова Первушина «Чемпионат».