Тренер «Тамбова» о ставках: Говорят про игры с «Краснодаром» и «Сочи»? Честно говоря, слабо верится

Главный тренер «Тамбова»признался, что его удивила информация о подозрении футболистов команды в игре на ставках.

«Письмо еще не видел. Недавно созвонился с директором. После игры с "Ротором" каких-то ребят пытались обвинить в сдаче игры. Сейчас опять к этому вернулись.

Не хочу в это верить. Говорят про игры с "Краснодаром" и "Сочи"? Честно говоря, слабо верится. Объективно говоря, и "Краснодар", и "Сочи" сильнее нас.

Верить, конечно, не хочу. Сегодня первый день собираемся, будем проводить небольшой сбор в Казани. Сейчас буду звонить руководителям, узнавать», — приводит слова Первушина «Чемпионат».