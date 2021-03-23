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    Обляков: С Гончаренко хорошо попрощались. Такова футбольная жизнь, бывает

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    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, находящийся на сборе российской молодежной сборной, рассказал о своем отношении к смене главного тренера в армейском клубе.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    23 марта армейцы объявили о подписании контракта с Ивицей Оличем.

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    Конечно, я смотрел игры с Оличем, знаю, какой игрок. Не сказал бы, что прямо следил за ним, но представляю, как он играл. Лично мы с ним не знакомы, конечно.

    С Гончаренко хорошо попрощались, поговорили. Такова футбольная жизнь, такое бывает», — приводит слова Обляков «Р-Спорт».

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