Обляков: С Гончаренко хорошо попрощались. Такова футбольная жизнь, бывает

Полузащитник ЦСКА, находящийся на сборе российской молодежной сборной, рассказал о своем отношении к смене главного тренера в армейском клубе.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

23 марта армейцы объявили о подписании контракта с Ивицей Оличем.

«Про клуб уже все забыли, впереди матчи сборной. Это важный турнир, давно на него не выходили.

Тут будут сильные соперники, хочется, и чтобы команда себя показала, и лично проявить себя. Это турнир, на котором интересно играть, по статусу высоко стоит.

Исландцев разбирали и видели, какой будет состав у Франции. Но самое главное — хорошо начать, провести первую игру на уровне и добиться результата

За тем, что происходит в Москве, особо следить не получается, мы здесь готовимся к турниру. Да, пришел новый тренер, но мы все узнаем только после возвращения в клуб.

Конечно, я смотрел игры с Оличем, знаю, какой игрок. Не сказал бы, что прямо следил за ним, но представляю, как он играл. Лично мы с ним не знакомы, конечно.

С Гончаренко хорошо попрощались, поговорили. Такова футбольная жизнь, такое бывает», — приводит слова Обляков «Р-Спорт».

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Напомним, что групповой этап молодежного Евро пройдет в Венгрии и Словении с 24 по 31 марта, а стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня.

Подопечные Михаила Галактионова попали в группу С, где сыграют против сборных Франции, Дании и Исландии.