ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаТухель расшевелил «Челси». «Синие» вышли в полуфинал Кубка Англии
  • 00:55
    • «Барселона» отгрузила шесть мячей «Реалу Сосьедад»
  • 21:59
    • «МЮ» проиграл «Лестеру» в 1/4 финала Кубка Англии
  • 01:06
    • ПСЖ победил «Лион» и вышел в лидеры Лиги 1
  • 00:46
    • Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»
  • 00:39
    • Гол Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Астон Виллу»
    Все новости спорта

    Куман высказался о чемпионской гонке в Примере

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (6:1).

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    «Ребята сделали мне отличный подарок на день рождения. Еще я рад за Гризманна и Альбу, у которых также были дни рождения, и они провели отличную игру.

    Забить шесть мячей "Реалу Сосьедад" — это невероятно. Они пытались прессинговать нас, но когда увидели, что не могут, то отошли назад. Первый гол успокоил нас, а после 2:0 игра почти была завершена.

    Впереди еще много матчей. Считаю ли нас фаворитами в чемпионской гонке? Не могу сказать. "Атлетико" силен, но в игре с "Алавесом" было заметно, что ему непросто побеждать. "Реал" тоже в гонке, об этом нельзя забывать. Не могу сказать, что мы не проиграем ни одной игры до конца сезона, но ясно, что мы на правильном пути. Мы очень сильны морально и физически», — сказал Куман AS.

    «Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал» с 60 очками находится на третьем месте.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнут ли динамовцы домашнюю серию с победы?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Как «Магнитка» начнет серию у себя дома?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сколько Чехия забьет в ворота Эстонии?
  • Эстония — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эстония — Чехия
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Балтика — Оренбург
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Акрон — Нижний Новрогод
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Клипперс — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Сарагоса — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры