Куман высказался о чемпионской гонке в Примере

Главный тренерподвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против(6:1).

«Ребята сделали мне отличный подарок на день рождения. Еще я рад за Гризманна и Альбу, у которых также были дни рождения, и они провели отличную игру.

Забить шесть мячей "Реалу Сосьедад" — это невероятно. Они пытались прессинговать нас, но когда увидели, что не могут, то отошли назад. Первый гол успокоил нас, а после 2:0 игра почти была завершена.

Впереди еще много матчей. Считаю ли нас фаворитами в чемпионской гонке? Не могу сказать. "Атлетико" силен, но в игре с "Алавесом" было заметно, что ему непросто побеждать. "Реал" тоже в гонке, об этом нельзя забывать. Не могу сказать, что мы не проиграем ни одной игры до конца сезона, но ясно, что мы на правильном пути. Мы очень сильны морально и физически», — сказал Куман AS.

«Барселона» набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (66). «Реал» с 60 очками находится на третьем месте.