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    «Майнц» в гостях обыграл «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» — «Майнц»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Майнц Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    «Майнц» нанес поражение «Хоффенхайму» в выездном матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

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    Встреча, которая прошла на арене «Райн-Некар», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Победу подопечным Бо Свенссона принесли Роберт Глатцель и Доминик Кор, отличившиеся на 1-й и 41-й минутах.

    У хозяев гол на свой счет записал Ила Бебу, точно пробив на 39-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Майнц 1:2
    Голы: 0:1 Роберт Глатцель (1'), 1:1 Ила Бебу (39'), 1:2 Доминик Кор (41') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Крис Ричардс (Жоржиньо Рюттер, 7627'), Павел Кадержабек, Себастьян Руди (Мунас Даббур, 6427'), Диади Самассеку (Стефан Пош, 7627'), Марко Йон (Роберт Сков, 6427'), Ила Бебу, Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Stefan Bell, Мусса Ньякат, Жан-Поль Бутьюс (Кевин Штёгер, 8227'), Данни да Коста (Даниэль Брозински, 2027'), Филипп Мвене, Доминик Кор, Леандро Баррейро Мартинс, Роберт Глатцель (Карим Онисиво, 6427'), Жонатан Буркардт (Робин Куайсон, 6427')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Майнц» занимает 14-е место (24 очка), а «Хоффенхайм» — 11-е (30 очков).

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