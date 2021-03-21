Анчелотти: Как минимум 80 минут мы держали игру под контролем

Итальянский специалистпрокомментировал результат матча 1/4 Кубка Англии, в котором «Эвертон» проиграл «Манчестер Сити» 0:2.

«Да, мы почти сделали. Я считаю, что мы хорошо сыграли, показали лучшее, что могли. Мы боролись. Как минимум 80 минут мы держали игру под контролем. Мы не дали им создать много моментов, были шансы на стандартах, но это абсолютно нормально.

Я доволен, потому что мы играли на равных с лучшей командой мира. На данный момент я считаю "Манчестер Сити" лучшей командой мира.

Да, мы хотели создать им некомфортные условия. Мы хорошо оборонялись, не было свободных пространств. Мы провели этот матч так, как хотели. У них лучшая команда и лучшая скамейка в мире», — заявил Анчелотти в эфире BT Sport.