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    СМИ: Головин сможет сыграть против Словении в Сочи

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин сможет сыграть за сборную России в матче отбора на ЧМ-2022 против Словении, сообщает «Чемпионат».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Игра со Словенией пройдет в Сочи. Ранее сообщалось, что Головину придется пропустить этот матч из-за условия Лиги 1, которая запретила игрокам французских клубов покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении.

    «Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернётся во Францию на частном самолёте, что поможет ему избежать карантина», — сказал источник издания.

    Ранее Головин лично подтвердил, что не сыграет со сборной Словении.

    Сборная Россия в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

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