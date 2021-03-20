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    «Шахтер» отказал «Баварии» в трансфере Додо

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    Донецкий «Шахтер» отказал «Баварии» в трансфере защитника Додо. Об этом заявил представитель клуба Карло Николини.

    Додо
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    Додо

    «У "Шахтера" есть преимущество в том, что он может подготовить молодых бразильцев к выходу в Европу, давая им время адаптироваться и прогрессировать без давления. У нас есть семь игроков до 22 лет, которые могут сыграть в любой команде.

    Например, за Додо следят многие клубы: в Италии предлагают за него 4 миллиона, когда как мы отказались от официального предложения от "Баварии" в размере 25 миллионов евро», — приводит слова Николини сайт журналиста Николо Скиры.

    Контракт футболиста с «Шахтером» заканчивается летом 2022 года.

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